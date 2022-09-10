شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير قطاع الأعمال يجرى جولة بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 10-9-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أجرى الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة داخل مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، رافقه خلالها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وزير قطاع الأعمال يجرى جولة بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى ويشيد بجهود العاملين

أجرى الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة داخل مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، رافقه خلالها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وشملت الجولة تفقد المصانع وخطوط الإنتاج المختلفة والمسابك والورش وغيرها من المواقع الإنتاجية التى من المقرر أن يتم تطويرها وإعادة تأهيلها، حيث تابع الوزير مراحل التصنيع لمختلف المنتجات و استمع إلى شرح توضيحي حول العمليات الإنتاجية.

وأثنى الوزير على جهود العاملين الأوفياء الذين يؤدون أعمالا شاقة بطبيعة عملهم، مؤكدا أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج لخدمة وطننا العزيز.

اقتصادية قناة السويس: استقبال ميناء الأدبية وحدات تفحيم بوزن 800 طن قادمة من الهند

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة المثقلات (FAIRMASTER ) والتي ترفع علم هولندا قادمة من الهند، لتفريغ عدد 2 طرد فائق الحجم متضمن وحدتي تفحيم( Coking Drum) لصالح شركة السويس لتصنيع البترول .

ويأتى ذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة الاقتصادية في استقبال مثل هذا النوع من المعدات والطرود سواء لخدمة المشروعات القومية أو لخدمة كبرى الشركات العاملة في قطاعات حيوية بالدولة.

وذكر البيان أن طول كل طرد يصل إلى 32.5متر ، بعرض 10.4متر، وارتفاع 10.1متر، وتبلغ وزن وحدة التفحيم الواحدة 400 طن .

في ذات السياق، قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الموانئ التابعة للمنطقة تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مما أضاف لهذه الموانئ الكثير من المميزات، مشيراً إلى استمرار التنمية بالموانئ بما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية ومما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية الهيئة خلال السنوات المقبلة.

وزيرة التخطيط تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادى الخطوات التنفيذية للبرنامج القطري لمصر

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD برئاسة الدكتورة كيري آن جونز، نائب الأمين العام للمنظمة، وكارلوس كوندي، رئيس مجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في المنظمة وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية للبرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع المنظمة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب العلاقات الدولية.

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة هالة السعيد بنائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق خلال زيارتهم الرسمية لمصر، مؤكدة عمق العلاقات والتعاون البناء بين مصر والمنظمة، وأن مصر دائما ما تحرص على الاستفادة من الخبرة الطويلة للمنظمة والدول الأعضاء فيها، و ذلك من أجل دعم الإصلاح الاقتصادي وخطوات التنمية الشاملة التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة السابقة.

كما أعربت السعيد عن تقديرها لحرص البعثة على مناقشة بعض الإنجازات الأخيرة لمصر والتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

"الضرائب" تطالب الممولين بالبدء فى تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم

طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تبدأ إعتباراً من 1/10/2022 ، وذلك وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (345 ) لسنة 2022 ، البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم علي منصة نقاط البيع ، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم قبل 15 /9 / 2022.

وأشار "مختار توفيق " أن قيام ممولى المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني بتسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها يضمن التزامهم بإرسال الايصالات الإلكترونية في 1/ 10/ 2022 وهو موعد إلزام المرحلة الثانية.