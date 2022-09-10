شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 25,6% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للنرويج خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للنرويج لتصل إلى 17,4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 13,9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25,6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من النرويج 312,7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 356,5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12,3%، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والنرويج 330,1 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 370,4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10,9%.

وبلغت قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر 15,1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 11,6 مليون دولار خلال خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30,3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 10,4 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 9,4 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,8%، بينما بلغت قيمة تحويلات النرويجيين العاملين في مصر 651 ألف دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 1,2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 47,5%.