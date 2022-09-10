شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 92.84 دولار لبرنت و86.79 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ، 92.84 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة ،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.79 دولار للبرميل، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا عند تسوية تعاملات الجمعة، لكن سجلت خسائر أسبوعية.

وقالت وزيرة وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجمعة، إن حظر بلادها على واردات النفط الروسي سيبقى قائماً حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.

وأضافت يلين، أن الدول التي ستوافق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيتسنى لها المشاركة في تحديد السقف السعري.

وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين " مجموعة أوبك + " في اجتماعهم الشهري الثاني والثلاثين الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.