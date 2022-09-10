الاقتصاد

"الضرائب" تطالب الممولين بالبدء فى تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم

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القاهرة - سامية سيد - طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالانضمام  للمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تبدأ إعتباراً من 1/10/2022 ، وذلك وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (345 ) لسنة 2022 ، البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم علي منصة نقاط البيع ، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم قبل  15 /9  / 2022.

 

وأشار "مختار توفيق " أن قيام ممولى المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني بتسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها يضمن التزامهم بإرسال الايصالات الإلكترونية في 1/ 10/ 2022 وهو موعد إلزام المرحلة الثانية.

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MO Nasa

MO Nasa

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