5 مليارات جنيه استثمارات صناديق التأمين فى شهادات استثمار البنك الأهلي والأذون والسندات

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة وبلغت 5 مليارات جنيه عن الربع الثانى من العام الجارى (أبريل-يونيو 2022) مقابل نحو 3.2 مليار جنيه فى الربع المماثل له فى العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ نحو 56.3%، وتتمثل هذه الاستثمارات فى (شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى أ،ب- ودائع- وثائق صناديق استثمار- أذون خزانة- سندات حكومية)، وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

بلغ إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر 9.442 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2022 مقابل 6.223 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 51.7%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر مايو وحده 1.720 مليار جنيه مقابل 1.064 مليار جنيه بنسبة نمو 61.7%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى بلغت 41 شركة فى يونيو عام 2022، وبلغت عدد مجمعات التأمين 6 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية 6 صناديق.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 وبلغت 27.8 مليار جنيه مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.1%، وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 15%.