شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تعلن استقرار أسعار الخضراوات بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة فى الغرفة التجارية، استقرار أسعار أغلب الأصناف في الأسواق لتسجل الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر البطاطس 3 إلى 5.5 جنيه والبصل لا يزال قرب 1.5 إلى 2.5 جنيه في سوق الجملة، والكوسة تحركت إلى 4 و 6 جنيهات بحسب الجودة، مع استمرار توافر معروض ضخم في الأسواق.

وأضافت نشرة شعبة الخضروات، أن الجزر بدون عروش يسجل 3 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 14 إلى 24 جنيها والباذنجان 1,5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومى 1.25 إلى 2.25 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات.

وأشارت إلى أن سعر الفلفل الرومى البلدى 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومى الصوب 2 إلى 4 جنيهات، والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات الكيلو، والملوخية 2.5 إلي 3.5 جنيه للكيلو والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر الخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات، والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.