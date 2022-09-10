شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم جهود الدولة لمحو الأمية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم جهود الدولة المبذولة للقضاء على الأمية خلال الفترة الأخيرة.

وتوزعت أهم الجهود وفقا لما يلي:

- وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان (مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030)، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية.

- فازت مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول وهم: (كوت ديفوار - الهند - غواتيمالا - المكسيك -جنوب أفريقيا- مصر) طبقت أفضل برامج لمحو الأمية.

- أنشأت الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال جائحة كورونا منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية.

وتُعد قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (الهدف الرابـع) والذي ينص على " ضمـان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع ".

ويوافق اليوم العالمى لمحو الأمية، الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنوياً، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة قدرة الأفراد في المجتمعات على القراءة والكتابة، ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار " تغيير هياكل التعلم لمحو الأمية " .