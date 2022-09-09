شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر
وزادت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، بنسبة 4.5%، 4.1%، 4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3%، كما ارتفع قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 2.6%، 2%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 702.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 432.8 مليار جنيه إلى 447 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 127.9 مليار جنيه إلى 133.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.5%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 560.7 مليار جنيه إلى 580.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.6%.