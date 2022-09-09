شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 أسئلة عن منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة للقضاء على التقدير الجزافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة المالية، مطلع الشهر الماضي، من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بهدف القضاء على التقديرات الجزافية، حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، ويقدم ”الخليج 365”، أبرز 5 أسئلة عن أهمية المكينة الجديدة.





1- بداية ما هو مشروع ميكنة ورقمنه الإجراءات الضريبية؟ج- يهدف المشروع إلى توفير منصة إلكترونية موحدة للممولين، يُسمح من خلالها للممولين إجراء معاملاته الضريبية المختلفة مثل تقديم الإقرارات وعمليات الدفع الالكتروني بالإضافة إلى إجراءات الطعن وكذلك الاستفسارات والمراسلات مع المصلحة.

وبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 ويعتبر هذا المشروع جزء من خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية ومحور الميكنة الشاملة بالاشتراك مع شركات عالمية.





2- ما هي مزايا المشروع بالنسبة للممول؟ج- يحقق المشروع عدة مزايا للممول على رأسها تيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتوفير الدقة والشفافية في كافة المعاملات الضريبية، تخفيض التردد على المأموريات لأقل الحدود، تيسير التواصل بين المصلحة والممول من خلال المنظومة، تخفيض التقدير الجزافي للمأمور من خلال الاعتماد على بيانات ومعلومات حقيقية مؤيدة، تيسير إجراءات وعمليات الفحص والتدقيق عن طريق نظام إلكتروني، سرعة عمليات رد الضريبة، تقديم الطعون من خلال المنظومة لتخفيض مخاطر عدم الالتزام الضريبي. 3- هل التسجيل على المنظومة الجديدة إجباري أم اختياري بالنسبة للممولين؟ج- التسجيل على المنظومة الجديدة إجباري على جميع الممولين والمسجلين على حسب الجدول الزمني المعمول به كلا حسب المراحل المخصصة بالمشروع، فالمرحلة الأولى تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة. 3- كيف يمكن الوصول للمنظومة الجديدة؟ج- يمكنك الوصول للمنظومة الجديدة بالدخول على موقع مصلحة الضرائب الخاص بالمنظومة الجديدة، تدعم المنظومة معظم متصفحات الإنترنت الشهيرة ولا توجد أي اشتراطات او موصفات محددة للإنترنت لإمكانية الوصول للمنظومة الجديدة. 4- هل سيتم دفع اشتراك للتسجيل على المنظومة الجديدة والاستفادة من الخدمات الاليكترونية؟ج- على المسجلين والممولين سداد الاشتراك المقرر لإمكانية استخدام الخدمات الإلكترونية.





5- ما هي تكلفة الاشتراك بالمنظومة الجديدة؟ج- رسوم استخدام المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بالنسبة للممولين المكلفين مبلغ قدره 325 جنيه مصري سنوياً (شامل الضريبة على القيمة المضافة)، وبالنسبة للممولين غير المكلفين مبلغ قدره 28,5 جنيه مصري (شامل الضريبة على القيمة المضافة) عن اشتراك الشهر الواحد. 6- هل سيتم استكمال مدة رسوم اشتراك المنظومة القديمة في المنظومة الجديدة؟ج- تمتد صلاحية الاشتراك المدفوع على المنظومة القديمة إلى المنظومة الجديدة.





7- ما هي الاقرارات والنماذج التي يمكن تقديمها عن طريق المنظومة الجديدة؟ج- يمكن للممول تقديم جميع الإقرارات الملزم بتقديمها من خلال المنظومة الجديدة كإقرارات الضريبة على الدخل وإقرارات الضريبة على القيمة المضافة وإقرارات ضريبة المرتبات ونماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وغيرها من الإقرارات والنماذج.