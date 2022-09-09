شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السيادى: طرح 20 محطة تحليه مياه على المستثمرين خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم بدر المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية التحتية التابع لصندوق مصر السيادي، عن عزم الصندوق طرح 20 محطة تحليه مياه على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية التقييم خلال شهرين، متوقعًا أن تجذب هذه المحطات استثمارات تقدر بـ3.3 مليار دولار، على أن يتم البدء فى التنفيذ بداية من عام 2023 والانتهاء من تنفيذها خلال 18 شهرًا.

وأضاف بدر خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي، أن صندوق مصر السيادي، قام بوضع خطوات واضحة ومحددة للطرح، ونحن الآن فى المرحلة الرابعه قبل التقييم، مؤكدا أن طرح محطات تحلية المياه ستكون بقدرات مختلفة ومساحات مختلفة.

وقال بدر، إن المياه تعد قطاع استراتيجى وهام للغاية لمصر، ولذلك فكان من الأهمية وجود مصادر متعددة لتوفير المياه وزيادة الرقعه الزراعية لمصر، مضيفًا أن استراتيجية الصندوق السيادي هى العمل على إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية ومنها مشروعات تحلية المياة والتى يعتزم الصندوق طرحها على المستثمرين.

وأكد أن إطلاق محطات تحليه المياه يأتى بالتوازي مع مشروع "نوفى"، والتى قامت بتخصيص 1.3 مليار دولار لتمويل برنامج التحلية، ولذلك نأمل أن تحظى الـ20 محطة تحلية المياه بجزء من هذه التمويلات.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية.