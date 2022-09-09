شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 90.70 دولار لبرنت.. و84.88 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 90.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.88 دولار للبرميل، حيث صعدت أسعار النفط اليوم.

وأعلن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، أن محاولات الدول الغربية فرض قيود وعقوبات على قطاع موارد الطاقة الروسية أدت إلى زيادة موارده وأرباحه.

وقال ميشوستين، خلال كلمة له أمام منتدى موسكو المالى، أمس الخميس :"إن محاولة الغرب للحد من تصدير موارد الطاقة الروسية، أسفرت عن زيادة عائدات النفط والغاز في الميزانية الروسية بنحو 50%".

وأضاف "لقد أدت محاولة الحد من صادرات موارد الطاقة الروسية إلى زيادة طبيعية في عائدات النفط والغاز في ميزانيتنا بمقدار النصف تقريبا".

وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين " مجموعة أوبك + " في اجتماعهم الشهري الثاني والثلاثين الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.