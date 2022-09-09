شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد هبوط بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1110 جنيها للجرام مقابل 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1727 دولار.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.

ارتفع الذهب الجمعة 9 سبتمبر مدعوما بانخفاض في الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة الفدرالي الأميركي مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثر على المعنويات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1719.19 للأونصة بحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5%، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1729.70 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.7%، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.