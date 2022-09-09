شكرا لقرائتكم خبر عن "كنز في محافظتك".. تعرف على تابوت "حور ويجا إن ثو" في قويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار، الحملة الترويجية تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك"، التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.



تابوت "حور ويجا إن ثو" تابوت "حور ويجا إن ثو" يرجع هذا التابوت المصنوع من الجرانيت الأسود إلى العصر المتأخر، وكان الأمير "حور ويجا إن ثو" يشغل عددا من المناصب الإدارية بالديوان الملكي، واحتفظ بلقب رئيس الكهنة.

نُقش على التابوت تعاويذ لحماية المتوفى، وصُورت على جوانبه مناظر لبعض المعبودات الرئيسية مثل أوزير وإيزيس ونفتيس.

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