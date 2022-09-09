شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 9-9-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 9-9-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.12 جنيه للشراء، و19.37 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.12 جنيه للشراء، و 19.39 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.27 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.27 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.27 جنيه للشراء.

19.35 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.12 جنيه للشراء.

19.37 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر19.12 جنيه للشراء.

19.37 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.12 جنيه للشراء.

19.39 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة19.16 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.14 جنيه للشراء.

19.39 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.26 جنيه للشراء.

19.36 جنيه للبيع.