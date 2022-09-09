شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، عن مشمول 10762 شهادة جمركية وارد نهائي ( شرق – غرب – إسماعيلية ) خلال شهر أغسطس الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها)، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 496.4 مليون جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2.8 مليار جنيه.

وخلال نفس الفترة قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- إسماعيلية)، بتصدير مشمول 2100 بیان جمركي بعدد حاويات بلغ حوالى 7498 حاوية تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 2.3 مليار جنيه لأصناف متعددة من المواد غذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالى 6.9 مليون جنيه، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أغسطس 2022 حوالي 3.3 مليار جنيه.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.