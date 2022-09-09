شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام مقابل 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1727 دولارا .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب

وقالت الشعبة في بيان سابق، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد ، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.

ينتظر سوق الذهب العالمي إعلان عن الناتج الإجمالي المحلي في استراليا، ثم الإعلان عن الميزان التجاري في الصين، ثم الإعلان عن مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل في بريطانيا، ثم الإعلان عن الناتج المحلي لدولة ألمانيا، ثم الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو، ثم الميزان التجاري في أمريكا.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاماً، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو وسط توقعات بأن يواصل مجلس الفدرالي برفع أسعار الفائدة، ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.