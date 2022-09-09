شكرا لقرائتكم خبر عن 18.3 % زيادة بحمولة السفن العابرة لقناة السويس يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الحمولات الصافية للسفن العابرة لقناة السويس ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الحمولة الإجمالية نحو 125.2 مليون طن فى شهر يوليو الماضي، بينما كانت 105.8 مليون طن في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 19.4 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت 18.3%.

وتواصل مؤشرات قناة السويس في تحقيق ارتفاعات ملحوظة في الشهور الأخيرة، على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي، حيث ارتفعت عائدات قناة السويس في يوليو الماضي، لمستوى جديد وسجل إجمالي العائدات نحو 13.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه، كما ارتفعت أعداد السفن العابرة بقناة السويس خلال نفس الفترة وسجل الإجمالي نحو 2103 سفينة، بينما كانت نحو 1670 سفينة في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 433 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 25.9%.

وتصدرت ناقلات البترول أعداد السفن المارة بقناة السويس في يوليو الماضي، بواقع 615 ناقلة بترول، مقابل 384 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 231 ناقلة بترول، بينما بلغ عدد السفن الأخرى العابرة نحو 1488 سفينة في مايو الماضي، مقابل 1286 سفينة في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت نحو 202 سفينة.