شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور يشن حملات أمنية لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز مدينة العبور، حملات أمنية، لإزالة الإشغالات داخل شوارع المدينة، والتعامل بحزم مع المخالفين.

وشدد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، بضرورة تنفيذ القانون بكل شدة وحزم ضد المخالفات والمخالفين لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الامني لشوارع المدينة.

وأضاف أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة اشغالات وتصحيح اوضاع المخالفات تحت اشراف لجنة الغلق والازالة وادارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وقال أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد (22) قرار غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وازالة اشغالات وتعديات بالحي السادس مخالفين اللوائح العقارية وشروط التراخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي الادوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.