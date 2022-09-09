شكرا لقرائتكم خبر عن 159 مليون دولار واردات مصر من اللحوم فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من اللحوم المصرية في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية منها نحو 159 مليون و502 ألف دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل نحو 16 مليونا و610 آلاف دولار فى شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 97 مليون و892 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز، إن الواردات المصرية من اللحوم جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من أهم السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و154 مليون دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل نحو مليار و244 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 89 مليونا و690 ألف دولار.

وشملت قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من الشاى بقيمة بلغت نحو 22 مليونا و544 ألف دولار في شهر مايو الماضى، مقابل نحو 27 مليونا و79 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021 بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و535 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من دقيق القمح بقيمة 452 مليون دولار في شهر مايو الماضي، مقابل نحو 327 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021 بزيادة بلغت نحو 152 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز في الميزان التجاري لشهر مايو الماضي، وبـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.61 مليــار دولار، مقابل 4.06 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض بلغت 35.8٪.