شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من الخرشوف إلى 5 ملايين دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات التجارة الخارجية لشهر مايو الماضي، إن صادرات مصر من الخرشوف شهدت ارتفاعا طفيفا في شهر مايو الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصـادرات المصرية من الخرشوف غير المطبوخ لنحو 5 ملايين و556 ألف دولار، بينما كانت نحو مليوني و957 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليوني و599 ألف دولار.

وأضافت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الخرشوف جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 268 مليون و760 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل نحو 295 مليون و947 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021.

وبـلغت قيمة العجز فى الميزان التجـارى 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة تراجع بلغت نحو 35.8 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 18.3٪ حيـث بلغـت 4.01 مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى إرتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع مثل منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1 ٪، بترول خام بنسبة 30.7٪، اسمدة بنسبة 33.9 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة 48.1٪.

وانخفضت في المقابل قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايــــو الماضى مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا فواكه طازجه بنسبة 23.5٪ ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 13.7٪، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 1.0 ٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 10.3٪.