شكرا لقرائتكم خبر سيدتان للمرة الأولى في مجلس إدارة غرفة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء قرار الوزير استنادا على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 ولائحته التنفيذية، ومن المنتظر أن تفصح اجتماعات المجلس الجديد عن ملامح قيادة الغرفة باختيار الرئيس ونائبيه، وممثل الغرفة لدى اتحاد الغرف السعودية.وتضمنت الأسماء المعينة كلا من عبدالله بن صالح كامل، سلطان بن موفق أزهر، نبيل بن عبدالرحيم عابد، عبدالله بن عمر قاضي، فيما تنضم لأول مرة في تاريخ غرفة مكة سيدتان لعضوية مجلس الإدارة وهما: الشيماء بنت محمد مشاط وعلياء بنت مازن الصواف.
وبذلك يكون مجلس إدارة الدورة (21) لغرفة مكة المكرمة قد اكتمل، حيث كان كل من أحمد رابح الشريف، خالد بن رده الحارثي، فواز بن عقاب الشريف، فيصل بن قايد قايد، مصطفى عبدالرحمن رجب ونايف مشعل الزايدي قد فازوا بمقاعد المجلس عن طريق الانتخابات التي جرت في شوال الماضي.
الأعضاء المعينون:
- عبدالله بن صالح كامل
- سلطان بن موفق أزهر
- نبيل بن عبدالرحيم عابد
- عبدالله بن عمر قاضي
- الشيماء بنت محمد مشاط
- علياء بنت مازن الصواف
كانت هذه تفاصيل خبر سيدتان للمرة الأولى في مجلس إدارة غرفة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.