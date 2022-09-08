شكرا لقرائتكم خبر سيدتان للمرة الأولى في مجلس إدارة غرفة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي تعيين 6 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بينهم سيدتان، لتشكلا رفقة الأعضاء المنتخبين الست عضوية مجلس الإدارة للدورة الـ(21) التي ستقود أعمال الغرفة خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وجاء قرار الوزير استنادا على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 ولائحته التنفيذية، ومن المنتظر أن تفصح اجتماعات المجلس الجديد عن ملامح قيادة الغرفة باختيار الرئيس ونائبيه، وممثل الغرفة لدى اتحاد الغرف السعودية.

وتضمنت الأسماء المعينة كلا من عبدالله بن صالح كامل، سلطان بن موفق أزهر، نبيل بن عبدالرحيم عابد، عبدالله بن عمر قاضي، فيما تنضم لأول مرة في تاريخ غرفة مكة سيدتان لعضوية مجلس الإدارة وهما: الشيماء بنت محمد مشاط وعلياء بنت مازن الصواف.

وبذلك يكون مجلس إدارة الدورة (21) لغرفة مكة المكرمة قد اكتمل، حيث كان كل من أحمد رابح الشريف، خالد بن رده الحارثي، فواز بن عقاب الشريف، فيصل بن قايد قايد، مصطفى عبدالرحمن رجب ونايف مشعل الزايدي قد فازوا بمقاعد المجلس عن طريق الانتخابات التي جرت في شوال الماضي.

الأعضاء المعينون:

