رئيس مبادرة مستقبل الاستثمار: الأولوية قبل الجائحة تختلف عن بعدها

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واستعرض ريتشارد آتياس، خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة في الرياض أمس، أبرز الإنجازات التي قامت بها المؤسسة في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن المؤسسة غير ربحية وتقوم بعدة مبادرات بهدف إحداث تأثير إيجابي على البشرية، وأنها منصة لدعم الاقتصاد ومساعدة الشباب، مضيفا أن رؤية المملكة 2030 تركز على دعم الإنسان من خلال جودة الحياة والرياضة والتعليم والرياض الخضراء.وسلط الرئيس التنفيذي للمؤسسة الضوء على النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستعقد خلال الفترة 25 - 27 أكتوبر 2022 بعنوان «الاستثمار في الإنسانية - تمكين نظام عالمي جديد»، كما سلط الضوء على المؤتمر التي ستعقدهما المؤسسة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2022 على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعنوان «الأولوية».
وتطرق ريتشارد خلال المؤتمر إلى أهم المتحدثين الذين سيشاركون خلال المؤتمر، مؤكدا أن هناك العديد من الشخصيات المهمة والمؤثرة ستشارك خلال الجلسات، متناولا أهم الموضوعات التي ستناقش خلال الجلسات والمتمثلة في الفضاء والتضخم والطاقة واقتصاد العملات الرقمية «الكريبتو»، كما أطلق الموقع الرسمي للمؤسسة لإتاحة التسجيل للعموم.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات راكان طرابزوني أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قامت بعدة مبادرات منها، منهجية للأسواق الناشئة ومؤشر عالمي للأمراض المعدية.
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