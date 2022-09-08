وزراء البلديات يدشنون كود البناء الخليجي الموحد

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وثمن الوزراء المشاركون الدعم والتوجيه من قادة دول المجلس، للارتقاء بمسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك وتطويره، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز مكتسبات المجلس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الوزراء الخليجيون المعنيون بشؤون البلديات بدول المجلس كود البناء الخليجي الموحد، خلال اجتماعهم الخامس والعشرين، المنعقد أمس، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان -رئيس الدورة الحالية- ماجد الحقيل، وحضور باقي وزراء البلديات بدول المجلس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وثمن الوزراء المشاركون الدعم والتوجيه من قادة دول المجلس، للارتقاء بمسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك وتطويره، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز مكتسبات المجلس.

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