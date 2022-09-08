«التصدير والاستيراد» يدرس التعاون مع بنك بوك الدولي

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وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للفرع الأجنبي لبنك بوك (فرع البحرين) أحمد درويش، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض وبحضور عدد من القيادات من الجانبين.وأوضح الخلب، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الفرع الأجنبي يأتي منسجما مع دور بنك التصدير والاستيراد السعودي ومساعيه المستمرة لزيادة دعم تصدير الخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود، مبينا أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يسعى لبناء المزيد من الشراكات الفعّالة مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، التي يعمل معها البنك على توفير حلول ائتمانية تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد مستدام حيوي ومتنوع.
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