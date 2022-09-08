هاتشيسون المشغل لميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دشن أمير جازان محمد بن ناصر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، أوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم أنه تم توقيع اتفاقية استثمار وتشغيل الميناء مع شركة هاتشيسون للموانئ وتوقيع اتفاقية لإنشاء مصفاة للألمنيوم مع شركة «هانزو جين» الصينية باستثمار يقدر بـ4 مليارات ريال، بالإضافة إلى العمل على عدد من الاستثمارات الصينية المستقبلية الواعدة.

واستعرض السالم ما تم إنجازه في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من جذب الاستثمارات النوعية، وعقد شراكات مع أطراف دولية عدة ومنها اتفاقية إنشاء شركة تعنى بجذب الاستثمارات الصناعية الصينية للمملكة وهي شركة طريق الحرير السعودية.

وذكر أنه يوجد بالمدينة استثمارات قائمة بحجم استثمار يبلغ 88 مليار ريال، بالرغم من أن المدينة في طور الإنشاء، حيث نشهد توقيع اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج الباستا ومذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للقهوة بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة هاتشيسون للموانئ.

وبين أن الميناء أحد أهم الممكنات الداعمة لنشأة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ونهضتها وداعم للصناعات الحالية والمستقبلية لوجستيا من حيث ما يتميز به من إمكانات، لافتا إلى أن الميناء يحتوي بمرحلته الأولى 3 أرصفة صناعية ووحدة ربط عائمة خارج الميناء تقدم خدماتها لمصفاة أرامكو السعودية و3 أرصفة تجارية لمناولة سفن الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب، علاوة على ساحات التخزين المختلفة ومنها مناطق خاصة لتخزين الحاويات المبردة ومراقبتها حيويا.

وأفاد أن الميناء يتميز بغاطس يبلغ 16.5 م، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن الجيل الخامس الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية نمطية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة».

قيمة مضافة

بدوره أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن منطقة جازان قادرة بكفاءة أبنائها وبناتها ومواردها وموقعها على استيعاب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاعات الصناعة والسياحة والترفيه، مبينا أن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، قيمة مضافة للنشاط اللوجستي في المملكة والمنطقة، ورافدا مهما لجذب الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، وممكنا وداعما لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، ومعززا للاستراتيجية الوطنية للصناعة ومحفزا للصادرات.

وأوضح أن من أبرز أهداف الميناء هي تنمية قدرات القطاع الصناعي في منطقة جازان، واستهداف الأسواق العالمية وزيادة الصادرات إليها، واستثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز للمنطقة، وتعزيز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.

مركز لوجستي

من جانبه، لفت وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى أن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية سيكون مركزا لتقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة، للمملكة ولمنطقة الشرق الأوسط؛ لأنه يقع على واحد من أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم، إذ يمر به 13 % - 15 % من التجارة العالمية.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي في النصف الأول من هذا العام حقق قفزة متميزة، إذ نما بنسبة 11 % على أساس سنوي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة أسرع الاقتصادات نموًا بين دول مجموعة العشرين عام 2022، كما حقق مؤشر الإنتاج الصناعي IPI منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو، نموا بنسبة 21.5 بالمئة على أساس سنوي، وهو مؤشر آخر لنجاح تنفيذ رؤية المملكة 2030.

ميناء جازان للصناعات

يحتوي على:







رصيف حاويات بطول 540 م.



طاقة استيعابية مليون حاوية في السنة.



رصيف بضائع عامة بطول 190 م.



رصيف المواد السائبة بطول 350 م.



يستقبل ناقلات نفط عملاقة برصيف مصفاة أرامكو



غاطس 16.5 م، يمكنه من استقبال سفن الجيل الخامس



شركة هاتشيسون للموانئ