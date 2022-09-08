إنشاء مركز سعودي ألماني للجينوم في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة وادي الدمام بالشراكة مع عدد من المستثمرين، وشركة «أرسينسس» الألمانية، عن إنشاء مركز الجينوم السعودي الألماني WGS في الرياض، حيث سيوفر خدمات التشخيص الجيني الشامل لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي استنادا إلى تقنيات التسلسل من الجيل القادم الأكثر تطورا.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال حفل تدشين المركز أمس في الرياض، «إن إنشاء مركز الجينوم في المملكة، من خلال شراكة سعودية ألمانية، يعكس حرص واهتمام المملكة بتطوير القطاعات والمجالات النوعية، ومنها قطاع التقنية الحيوية، وجذب الاستثمارات إليها، مضيفا أن شركة وادي الدمام إحدى المبادرات الطموحة التي قامت المملكة بتطويرها لجذب الشركات الريادية ورواد الأعمال وتشجيعهم على القدوم إلى المملكة والاستفادة من البيئة الاستثمارية في المملكة، التي توفر للمستثمرين مزايا وخدمات متميزة وعالية التنافسية، تقودها وتحركها المعرفة والابتكار».

وأكد الفالح أن الإعلان عن إنشاء مركز الجينوم السعودي الألماني يأتي ثمرة للشراكة بين وزارة الاستثمار، وشركة وادي الدمام، وأنه يُقدم نموذجا محفزا للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المركز في المملكة سيعمل على توطين الخبرات والمعارف في قطاع التقنية الحيوية، كما سيسهم في تطوير خدمات وأنظمة الرعاية الصحية وطنيا وإقليميا.

تأسيس المعرفة

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لوادي الدمام عبدالرحمن العليان، أن إنشاء مثل هذا المركز الجيني الحديث وافتتاحه على المدى القصير يأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وعنصر أساسي لتأسيس المعرفة والخبرة في المنطقة، علاوة على ذلك فهو عنصر حاسم في التحسين المستمر لأنظمة الرعاية الصحية الإقليمية، لافتا إلى أنه سيتم استخدام جميع المعرفة التي نجمعها هنا في الخطوة التالية للتطوير الاستراتيجي لنظام ديناميكي وحيوي للأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

مركز إقليمي

بدوره ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أرسينسس» الدكتور أرندت رولفز، أن إنشاء مركز الجينوم السعودي الألماني خطوة هادفة للمضي على طريق إنشاء مركز إقليمي لتحسين التشخيص الجينومي، مشيرا إلى أن الدول العربية تواجه التحدي المتمثل في تحسين التشخيص المبكر والمستهدف للأمراض الوراثية العديدة، ولكن هذا المجال المعرفي والذي يمكن تطويره هنا مع الشركاء الطبيين المحليين، يمكن أن يساعد أيضا في تأسيس مشهد إقليمي ديناميكي وابتكاري، وفي خطوة أخرى مشهد دولي للتكنولوجيا الحيوية، ويسعدنا أن نتمكن من المساهمة بمعرفتنا في هذا النجاح في السنوات المقبلة.

الطب الوقائي

وبموجب شروط الاتفاقية، سيقوم وادي الدمام بالشراكة مع المستثمرين بالاستثمار في إنشاء مركز الجينوم السعودي الألماني، ويخضع إغلاق الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة وموافقة الجهات ذات العلاقة، كما يفترض الطرفان أن «أرسينسس» سوف تقوم بتشغيل المركز بشكل كامل، وسيتم الحفاظ على سلامة بيانات المريض المحمية، وكذلك أنشطة المبيعات المخصصة والتسويق وعلوم الحياة.

وتنطلق مبادرة إنشاء هذا المركز الجيني الحديث تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ومبادراتها المتمثلة في تفعيل الطب الوقائي وتسريع تنفيذ الاختبارات الجينية للتشخيص المبكر للأمراض، وخاصة أمراض السرطان والاضطرابات الوراثية النادرة، ومعالجة العنصر الوقائي في الطب الشخصي، حيث سيمكن الاستثمار المالي بقيادة وادي الدمام، الشركاء من دخول الأسواق الإقليمية بشكل أسرع من خلال حلولهم المبتكرة.