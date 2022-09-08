شكرا لقرائتكم خبر تحالف موشيكو وعجلان يفوز برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة على التزامات التحالف الفائز وذلك بحفر أكثر من 90 ألف متر من خلال برنامج استكشاف يستهدف تسريع الوصول لمرحلة الإنتاج التعديني، إلى جانب الالتزام بتخصيص 0.6% من إجمالي العوائد السنوية لإنشاء صندوق مجتمعي، والعمل على عدد من المبادرات التي تتمثل في تطوير الرعاية الصحية في محافظة القويعية ومركز الحرملية، وبناء مدرسة تعليمية لأبناء وبنات المجتمعات المجاورة، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 83% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في الموقع لأبناء وبنات المجتمعات المحلية. يذكر أن موقع الخنيقية يعد من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد على 350 كلم2، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن بنسبة 4.11% من الزنك و0.56% من النحاس. وقد أعلنت الوزارة في بداية عام 2022م، عن إطلاق أول منافسة علنية على رخصة كشف موقع الخنيقية بمشاركة 30 شركة محلية ودولية، وتم تصميم عملية المنافسة بناء على أسس من الشفافية والعدالة القائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث شهدت مرحلة العروض استقبال ستة عروض للحصول على رخصة كشف موقع الخنيقية والتي أوضح من خلالها المتنافسون كفاءتهم الفنية وقدرتهم المالية وبرامجهم البيئية والمجتمعية. وتأتي هذه الخطوة لتكون علامة فارقة ومهمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الاستكشاف المسرع تحت مظلة رؤية المملكة 2030، لتسهم في التنمية الاقتصادية، وليكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني:
- التحالف الفائز موشيكو ريسورسس وعجلان وإخوانه للتعدين.
- قيمة العرض المقدم 255,556,000 ريال.
- الموقع محافظة القويعية بمنطقة الرياض.
- مساحة المواقع 350 كلم2.
- يحتوي موارد معدنية تقدر بـ25 مليون طن.
التزامات التحالف الفائز:
- حفر أكثر من 90 ألف متر من خلال برنامج استكشاف يستهدف تسريع الوصول لمرحلة الإنتاج التعديني.
- تخصيص 0.6% من إجمالي العوائد السنوية لإنشاء صندوق مجتمعي.
- العمل على مبادرات تتمثل في تطوير الرعاية الصحية في محافظة القويعية ومركز الحرملية، وبناء مدرسة تعليمية.
- تخصيص ما يصل إلى 83% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في الموقع لأبناء وبنات المجتمعات المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف موشيكو وعجلان يفوز برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.