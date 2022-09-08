تحالف موشيكو وعجلان يفوز برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس عن فوز تحالف شركة موشيكو ريسورسس وشركة عجلان وإخوانه للتعدين، برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني في محافظة القويعية بمنطقة الرياض بعد تقديم عرض بمبلغ 255.5 مليون ريال، وبذلك تنتهي المرحلة الأخيرة للمنافسة العلنية الالكترونية التي تمت بمشاركة ثلاثة متنافسين محليين ودوليين، واستمرت على مدى أربعة أيام.

وأكدت الوزارة على التزامات التحالف الفائز وذلك بحفر أكثر من 90 ألف متر من خلال برنامج استكشاف يستهدف تسريع الوصول لمرحلة الإنتاج التعديني، إلى جانب الالتزام بتخصيص 0.6% من إجمالي العوائد السنوية لإنشاء صندوق مجتمعي، والعمل على عدد من المبادرات التي تتمثل في تطوير الرعاية الصحية في محافظة القويعية ومركز الحرملية، وبناء مدرسة تعليمية لأبناء وبنات المجتمعات المجاورة، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 83% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في الموقع لأبناء وبنات المجتمعات المحلية. يذكر أن موقع الخنيقية يعد من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد على 350 كلم2، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن بنسبة 4.11% من الزنك و0.56% من النحاس. وقد أعلنت الوزارة في بداية عام 2022م، عن إطلاق أول منافسة علنية على رخصة كشف موقع الخنيقية بمشاركة 30 شركة محلية ودولية، وتم تصميم عملية المنافسة بناء على أسس من الشفافية والعدالة القائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث شهدت مرحلة العروض استقبال ستة عروض للحصول على رخصة كشف موقع الخنيقية والتي أوضح من خلالها المتنافسون كفاءتهم الفنية وقدرتهم المالية وبرامجهم البيئية والمجتمعية. وتأتي هذه الخطوة لتكون علامة فارقة ومهمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الاستكشاف المسرع تحت مظلة رؤية المملكة 2030، لتسهم في التنمية الاقتصادية، وليكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.

رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني:





التحالف الفائز موشيكو ريسورسس وعجلان وإخوانه للتعدين.



قيمة العرض المقدم 255,556,000 ريال.



الموقع محافظة القويعية بمنطقة الرياض.



مساحة المواقع 350 كلم2.



يحتوي موارد معدنية تقدر بـ25 مليون طن.



التزامات التحالف الفائز: