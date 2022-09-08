وزارة التجارة

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ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت بمؤسسة تجارية تختص في تجارة منتجات التبغ بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة المنشأة وصاحبها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، إثر حيازة وعرض وبيع منتجات تبغ مقلدة ومغشوشة. وكان مأموري الضبط القضائي لدى الوزارة تمكنوا من ضبط 5 عبوات (معسلات) يصل حجمها الإجمالي 25 كجم تحمل علامة تجارية مقلدة داخل المقر التابع للمنشأة.ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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