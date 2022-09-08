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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» قدّم على مدى ثلاثة أيام خدماته المختلفة في مدينة جيزان، وذلك بوجود حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، وذلك بالكورنيش الشمالي. وسيقدم «هدف» خدماته حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في محافظات صامطة «حي الضاحية»، وأبوعريش في سوق «ذي ريجن مول»، وصبيا بـ«حديقة الملك فهد»، وبيش بـ«حديقة الضفة الغربية»، ومحافظة الدرب بـ«جوار حديقة أبو يحيى».

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