الاجتماع المشترك

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وجاء عقد الاجتماع بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 - 2024م، التي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد بمقر وزارة المالية بالرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون.وجاء عقد الاجتماع بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 - 2024م، التي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة.

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