شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: إنشاء أبراج جديدة للمحمول وتوصيل كابلات الفايبر لتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 8-9-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1116 جنيها، ووزير يكشف عن إنشاء أبراج جديدة للمحمول وتوصيل كابلات الفايبر لتحسين الخدمات..وغيرها

وزير الاتصالات: إنشاء أبراج جديدة للمحمول وتوصيل كابلات الفايبر لتحسين الخدمات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات تقوم بجهود ضخمة في توصيل كابلات الألياف الضوئية بمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة الإنترنت الثابت لأهالي المحافظة، مضيفًا في هذا الصدد أن مصر نجحت مع بداية العام الجاري أن تصبح الدولة الأولى في سرعة الإنترنت الثابت بقارة أفريقيا، وهذا التفوق تستحق مصر أن تحافظ عليه وأن تعمل على تحسينه.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1116 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس خلال منتصف التعاملات بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفاع من 1110 جنيهات للجرام إلي 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1714 دولار .

"مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى": العالم يحتاج 1.6 تريليون دولار استثمارات مناخية

شهدت ورشة العمل الأولى، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، مُشاركة فعالة ومناقشات بناءة من قبل المسئولين الحكوميين وشركاء التنمية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث، وأكد المشاركون على أهمية ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز العمل المناخي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مكافحة التغيرات المناخية، كما سلطت الضوء على أهمية هذه التكنولوجيات في خفض تكلفة مواجهة التغيرات المناخية، والتأكيد على أهمية الجهود الوطنية في تعزيز الابتكار وتوفير التمويل للبحوث المتعلقة بالعمل المناخ، كما تطرقت إلى دور حاضنات ومسرعات الأعمال في دعم رواد الأعمال وتوعيتهم باهمية المخاطر المناخية وكيفية مكافحتها من خلال التكنولوجيا الحديثة والأفكار الناشئة.

المالية: التوسع فى المشروعات الخضراء لمكافحة التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية التوسع فى المشروعات الخضراء لمكافحة التغيرات المناخية، قائلاً: «ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا علينا فى المستقبل بتكلفة كبيرة جدًا، وأتمنى أن يتحرك العالم للمساعدة في التمويل العادل، ومنخفض التكلفة».

وزيرة التعاون الدولى تلتقى تونى بلير رئيس مؤسسة التغير العالمى

ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حيث شهد اللقاء بحث مجالات التعاون مع مؤسسة التغير العالمي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُـوَفِّي" وسبل نقل التجربة المصرية لقارة أفريقيا، فضلا عن التعاون في العديد من المجالات الأخرى.

17.2 % نسبة الأمية بين الأفراد الأقل من 45 عاماً فى مصر

أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء اليــوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية، والذى يوافــق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنوياً، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة قدرة الأفراد في المجتمعات على القراءة والكتابة، ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار " تغيير هياكل التعلم لمحو الأمية " .

وزير الصناعة: صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية وطرحها للحوار المجتمعى

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية بالإضافة إلى سياسة صناعية واضحة ومرنة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة اكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.

الغرفة التجارية بالإسكندرية: الاقتصاد العالمى يواجه موجة تضخمية طويلة الأمد

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن التأثير الاقتصادى الأكثر إلحاحًا للأزمة هو الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الأساسية، فقد أدى ذلك إلى مواجهة الاقتصاد العالمى لموجة تضخمية ذات تبعات طويلة الأمد، متمثلا ذلك فى ارتفاع مستمر لمستوى الأسعار بوتيرة متسارعة وبصفة خاصة فيما يخص المواد الغذائية الرئيسية والمواد الخام والمنتجات الوسيطة.