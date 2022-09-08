شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية والكويتية والقطرية للجلسة الثانية.. وصعود البحرين وأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.25% خاسرًا 29.55 نقطة ليغلق عند مستوى 11834.26 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.67% خاسرًا 22.98 نقطة ليغلق عند مستوى 3359.33 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بنسبة 0.741% رابحًا 71.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9786.36 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.17% رابحًا 3.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1928.15 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% خاسرًا 29.55 نقطة ليغلق عند مستوى 11834.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.44% خاسرًا 90.32 نقطة ليغلق عند مستوى 20438.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.5 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.9%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.59%، ثم قطاعى البنوك، والمواد الأساسية بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالى، وأخيرًا قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.49%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاعى النقل، والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%، 0.52%، على التوالي.

وقفز 126 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 5.32%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 4.27%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.11%، وتراجع 71 سهمًا على رأسها سهم "السعودى الفرنسي" بنسبة 2.57%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 2.44%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 597.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.67% خاسرًا 22.98 نقطة ليغلق عند مستوى 3359.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 150.6 مليون سهم محققة ما قيمته 456.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5419 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها البنوك بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.19%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.77%، ثم قطاعات الاستثمار والخدمات المالية، والخدمات، والتأمين بنسبة 0.27%، 0.24%، 0.23%، على التوالى، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاعى الصناعة، والسلع بنسبة 7.14%، 5.12%، على التوالي.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 7.14%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.12%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 8.19%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 18.5 مليون ورقة بقيمة 111.9 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% خاسرًا 6.15 نقطة ليغلق عند مستوى 12948.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.2 مليون سهم بقيمة 471.9 مليون ريال عبر تنفيذ 18.1 ألف صفقة، وتراجع 18 سهمًا، وارتفع 28 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.15%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والعقارات بنسبة 1.94%، 1.01%، 0.43%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسرًا 18.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7555.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسرًا 26.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8420.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسرًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5757.40 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.13% خاسرًا 7.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5987.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 286 مليون سهم بقيمة 47.3 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 9782 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.49%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاعى الخدمات المالية، ولخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، 0.3%، على التوالى، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاعى التأمين، والطاقة بنسبة 0.02%، 0.01%، على التوالى، فيما ارتفعت قطاع العقار، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.59%، 0.4%، 0.06%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.741% رابحًا 71.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9786.36 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.008 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 214.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها الصناعات بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.71%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، وأخيرًا قطاعى التقديرى للمستهلك، والطاقة، بنسبة 0.11%، 0.1%، على التوالي.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.12%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.17%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 2.86%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم " أى دى سى كوربوريشن للاستحواذ-اﻷذونات" بنسبة 3.12%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 2.59%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 429.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.17% رابحًا 3.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1928.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 651.1 ألف سهم بقيمة 434.6 ألف دينار بحرينى، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 2.62% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت.