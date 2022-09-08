شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون الدولية تصدر خدمات بقيمة 145 مليون يورو انطلاقا من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المقر الجديد لشركة فودافون للخدمات الدولية (VOIS) -إحدى شركات مجموعة فودافون العالمية- بمحافظة الإسكندرية؛ حيث يوفر المقر الجديد للشركة 1000 فرصة عمل متخصصة موجهة للتصدير وخدمة عملاء الشركة بالخارج باللغات الألمانية والإنجليزية.

حضر فعاليات الافتتاح جارى إيدى الرئيس التنفيذى لشركة فودافون للخدمات الدولية، ورامى كاطو الرئيس التنفيذى لشركة فودافون للخدمات الدولية فى مصر، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى افتتاح مقر شركة فودافون للخدمات الدولية بالإسكندرية تأكيدا على اهتمام الشركات العالمية بالتوسع فى اعمالها داخل السوق المصرى فى مجال التعهيد ومنها شركة فودافون التى تحرص على زيادة استثماراتها فى مجالات تقديم الخدمات الدولية انطلاقا من مصر.

هذا وتطبق فودافون للخدمات الدولية أحدث نظم التشغيل والإدارة فى هذا المقر الجديد، لتقديم منظومة متكاملة للتعهيد وأفضل بيئة عمل لعملائها فى فودافون UK واستراليا.

وتخدم الشركة من مقرها بمصر عدد 14 سوقا حول العالم. ويبلغ حجم الاستثمارات السنوية فى مصر 3 مليار جنيه وتصدر خدمات بقيمة 145 مليون يورو. وتستهدف الشركة خلال 5 سنوات الوصول بحجم الاستثمارات فى مصر إلى 18 مليار جنيه، وأن يصل حجم الأعمال إلى مليار يورو كذلك زيادة عدد العاملين من 8 الاف موظف إلى أكثر من 10 الاف موظف.

وخلال الافتتاح؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح شركة فودافون للخدمات الدولية لمقر جديد لها بمحافظة الإسكندرية يعكس مجموعة من الرسائل بالغة الإيجابية والتى يأتى فى مقدمتها قدرة الشباب المصرى على المنافسة بفاعلية فى سوق العمل العالمى بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تجسد نجاح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد خاصة وان الفترة الحالية تشهد اهتماما كبيرا من الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار فى مصر.

واضاف الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار أربع سنوات متتالية والتى شهدت زيادة حجم الصادرات الرقمية لمصر لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى صعودا من 3.2 مليار دولار؛ وكذلك مضاعفة أعداد المتدربين أكثر من 55 مرة وميزانية التدريب التقنى 26 مرة لترتفع من تدريب 4 ألاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه إلى 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.

وأعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن سعادته بما أنجزته الشركة؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة فرص العمل التى توفرها الشركة للشباب من أبناء الإسكندرية؛ مؤكدا على استعداد المحافظة لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الشركة للتوسع فى حجم أعمالها بالإسكندرية وتوفير كل الدعم المطلوب من حيث متطلبات التطوير والمنشآت للشركة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": "سعداء بافتتاح المقر الجديد لشركة فودافون للخدمات الدولية بمحافظة الإسكندرية والتى تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية والإمكانات والقدرات البشرية من الشباب المؤهل رقميا ولغويا والتى تُمكنها من أن تصبح مقصدا لشركات التكنولوجيا العالمية. حيث يمثل هذا الافتتاح إضافة جديدة لرحلة التعاون المثمرة والشراكة البناءة بين الهيئة والشركة؛ مضيفا أن التعاون مع شركة فودافون للخدمات الدولية هو أحد أبرز قصص النجاح للهيئة فى جذب ورعاية الاستثمار الأجنبى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى ودليل دامغ على مكانة مصر المرموقة عالميا فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، مشيرا إلى أن مركز الشركة فى مصر يُعد من المراكز المتميزة لمجموعة فودافون فى مجال الخدمات التكنولوجية المتطورة لعملائها فى مختلف دول العالم، حيث يعمل به أكثر من 8600 موظف متخصص بمراكزها فى القاهرة والإسكندرية.

من جانبه أعرب جارى أيدى رئيس مجموعة فودافون العالمية للخدمات الدولية عن سعادته بهذه الزيارة إلى مصر وافتتاحه المقر الجديد لشركة VOIS بمحافظة الإسكندرية قائلا: " إن هذه الخطوة تتماشى مع خطة التوسع لفودافون للخدمات الدولية، مع تنامى أعمالها، وزيادة عدد العملاء والعاملين، الذين أظهروا كفاءة عالية فى العمل بالشركة، كما تحرص على خلق فرص عمل جديدة من خلال توفير برامج التدريب المناسبة التى تساهم فى بناء كوادر على أعلى مستوى، وأعرب عن أمله فى استمرار خطة التوسع لتشمل محافظات جديدة فى مصر

فى ذات السياق، أوضح رامى كاطو الرئيس التنفيذى لشركة فودافون للخدمات الدولية فى مصر، إن شركة VOIS استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيرا منذ بداية عملها بالسوق المصري، وذلك لارتفاع جودة الخدمات التى تقدمها، واستعانتها بأكفأ الكوادر فى السوق المصري، مؤكداً على استراتيجية الشركة فى التوجه لعقد شراكات متنوعة مع جهات مختلفة فى كافة المجالات، وصرح رامى كاطو بأن حجم الأعمال المتوقع فى الخمس سنوات القادمة قد يصل إلى مليار يورو مما قد يسهم فى جهود الدولة لجذب العملة الصعبة لمصر.

وخلال الافتتاح؛ شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة فودافون للخدمات الدولية مصر لتنمية أعمال قسمى خدمات تقنية المعلومات ITS ، وخدمات عمليات الأعمال BPS فى مصر.

وقع مذكرة التفاهم؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ورامى كاطو الرئيس التنفيذى لشركة فودافون للخدمات الدولية مصر.

هذا وقد تم إطلاق شركة فودافون مصر للخدمات الدولية (VOIS) فى عام 2006، والتى تعمل على تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات لمجموعة شركة فودافون.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور محافظة الإسكندرية لافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. حيث قام صباح اليوم بزيارة لديوان عام محافظة الإسكندرية، كما يتضمن برنامج الزيارة افتتاح ثلاثة مكاتب للبريد بعد تطويرها، وتفقد منظومة التشخيص عن بعد بمستشفى سموحة الجامعى للأطفال وزيارة مؤسسة رعاية على بن أبى طالب بمنطقة سموحة والتى قد تم تجهيزها تكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.