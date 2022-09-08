شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار و"سكاتك" العالمية يبحثان توسعات الشركة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، "Terje Pilskog"، رئيس مجلس إدارة شركة "سكاتك" العالمية؛ لبحث خطة توسعات الشركة في السوق المصرية، وذلك بحضور"Hilde Klemetsdal"، سفيرة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر، مدير عام سكاتك لمصر وشمال أفريقيا.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، حرص الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة لتنفيذ توسعاتها الاستثمارية، عن طريق إنهاء كل الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن؛ للبدء في تنفيذ خطتها التوسعية.

وخلال اللقاء، تم استعراض نُظم الاستثمار المختلفة والحوافز الاستثمارية، خاصة (الرخصة الذهبية)، التي تتيح للمستثمر إصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع، من خلال موافقة واحدة تصدر من مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أشار "Pilskog" إلى أن خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية تتمثل في إنشاء مشروع لتوليد طاقة الرياح بقدرة 3GW، فضلا عن بدء الشركة بالعمل في مشروع إنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر، وذلك للاستفادة من الحوافز الجديدة الممنوحة للاستثمار في المشروعات الخضراء، فضلاً عن امتلاك مصر إمكانات متميزة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال إن هذا التوسع يأتي في إطار النجاح، الذي حققته الشركة في السوق المصرية، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية، وجهود الحكومة وهيئة الاستثمار في تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة، كما أثنى على تطبيق نظام الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، مؤكدا رغبة الشركة في إقامة المشروع وفقا لهذا النظام.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سكاتك سولار" تعتبر من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تعد مصر هي المركز الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا.