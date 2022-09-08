شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الإفريقى للتنمية يخصص 1,5 مليار دولار لمشروعات التكيف المناخى فى قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البنك الإفريقي للتنمية حوالي 1,5 مليار دولار لمشروعات التكيف في قارة أفريقيا، ودعا إلى جمع 25 مليار دولار للتوسع في مشروعات التكيف المناخي في القارة السمراء التي تعتبر هي الأكثر تأثرًا بأزمات المناخ عالميًا.

وأكد فنسنت كاستل، المدير الإقليمي لقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي في شمال أفريقيا، خلال الجلسة النقاشية حول أزمة نقص الغذاء والزراعه فى منتدى مصر للتعاون الدولى ما زالت أفريقيا تعاني من أزمة جائحة إلى جانب تاثيرات تغير المناخ. ازمة الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية، مؤكدا على أن هناك 50 مليون افريقيا يعانون من أزمات وأن70 مليونا غير آمنين.

واستعرض طرق مساعدة الزراعة لتحقيق الامن الغذائي عبر طرح عدد من الحلول لتمويل الحلول الزراعية بما ينعكس على صالح القارة الإفريقية ومساعدة أوروبا للحصول على تنويع أكثر من المحاصيل الغذائية.

وأكد على أن البنك يركز على نقل التكنولوجيا إلى إفريقيا بالتعاون مع منظمات دولية حيث استفاد حوالي 1,8 مليون مزارع من نقل التكنولوجيا الزراعية ومنها السودان الذي من المتوقع أن يتمكن من تحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح خلال العامين المقبلين.

وأكد على أن القارة الإفريقية تحتاج استثمارات حوالي مليار دولار لإنتاج أغذية تغطي 100 مليون طن من الطعام توفر الغذاء ل200 مليون إفريقي بزيادة 80%عن حجم الإنتاج الحالى.