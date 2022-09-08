شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.581 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12728 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة.