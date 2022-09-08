وزير الاتصالات: فودافون للخدمات المالية ستوفر ألف فرصة عمل لشباب الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة فودافون للخدمات الدولية ستوفر ألف فرص عمل للشباب بمقرها الجديد بمحافظة الإسكندرية، وهو ما يعد نتاج جهود الوزارة لتطوير قدرات الشباب المصرى للمنافسة فى سوق العمل العالمية، مضيفًا أن شركة فودافون كان أمامها أن تفتح مقر فى دولة أخرى لكن اختارت الإسكندرية لإنشاء مقرها الجديد؛ لإدراكها أن الشباب المصرى يتمتع بالمؤهلات والقدرات اللازمة للعمل بالشركة.

أضاف "طلعت"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى، عقد اليوم الخميس، بمقر محافظة الإسكندرية على هامش افتتاح مشروعات بالمحافظة، أن الوزارة من خلال معهدى تكنولوجيا المعلومات، والقومى للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقوم بجهد كبير فى مجال التنمية البشرية والتدريب، وإكساب الشباب كل القدرات المعرفية التى تسهم فى إيجاد فرص عمل فى السوقين المحلى والعالمي.

وتابع أنه من المقرر أن يفتتح دور رعاية لذوى القدرات الخاصة، حيث تعمل وزارة الاتصالات على توفير التكنولوجيا للمستفيدين من دور ذوى القدرات الخاصة للاندماج فى الحياة بشكل أكثر اعتمادية واستقلالية عما قبل، كما يستفقد الوزير خلال الجولة وحدة للتشخيص عن بعد.