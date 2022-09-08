شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إنشاء أبراج جديدة للمحمول وتوصيل كابلات الفايبر لتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات تقوم بجهود ضخمة في توصيل كابلات الألياف الضوئية بمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة الإنترنت الثابت لأهالي المحافظة، مضيفًا في هذا الصدد أن مصر نجحت مع بداية العام الجاري أن تصبح الدولة الأولى في سرعة الإنترنت الثابت بقارة أفريقيا، وهذا التفوق تستحق مصر أن تحافظ عليه وأن تعمل على تحسينه.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمقر مذذحافظة الإسكندرية على هامش افتتاح مشروعات بالمحافظة، أن الوزارة تتعاون مع محافظة الإسكندرية، لمناقشة تيسير إجراءات إنشاء أبراج المحمول، حيث هناك تحديات تواجه إنشاء الأبراج بالمحافظة، وسيتم التغلب على هذه المصاعب وتم وضع خطة لحلها، وتم إصدار تراخيص للمزيد من الأبراج لدعم وتطوير خدمات المحمول في المحافظة سواء الخدمات الصوتية أو المحمول.