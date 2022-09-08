شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أجنبية تصعد بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3265 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3771 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 2.1 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 700 ألف سهم تمثل نسبة 0.02% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.55% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.88%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 25 ألف سهم، 400 ألف سهم، 9 آلاف سهم، 53.8 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، برايم القابضة للاستثمارات المالية 41.6 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 115 ألف سهم، 79 سهم، 25 ألف سهم، 19 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 60 ألف سهم، 17.2 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قال بنك كريدي أجريكول مصر، إن المساهم الرئيسي بنك كريدي أجريكول فرنسا اشترى 60 ألف سهم أمس الأربعاء، وبذلك زادت نسبة مساهمته من 47.385% لتصبح 52.185%، وتكون نسبة متضمنة الأطراف المرتبطة زادت من 60.452% إلى 65.252%، مما يدعم ثقة بنك كريدي اجريكول فرنسا في تطوير أداء بنكها في مصر.

من جهة أخرى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت كتابًا من شركة Expedition Investments، بتعديل سعر عرض الشراء الإجباري لشركة العربية للصناعات الغذائية-دومتي، إن ليصبح 5.5 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، وبذات شروط الإعلان وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.