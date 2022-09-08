شكرا لقرائتكم خبر عن ‬ تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وتقديم حلول مبتكرة.. أولوية رواد المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، ورائد المناخ البريطاني نايجل توبنج في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي واجتماع وزراء البيئة والاقتصاد والمالية الافارقة خلال الفترة 7-9سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتأتي مشاركة رواد المناخ في هذا الحدث الهام في اطار الجهود المبذولة لدفع العمل المناخي وإيجاد حلول مبتكرة تتيح الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة، في ضوء تركيز رئاسة COP27 على التحول من الالتزامات والتعهدات الى التنفيذ.

يستهدف رواد المناخ حشد مزيد من الجهود من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية عبر شراكة مراكش للعمل المناخي وذلك من خلال الحوار البناء والشامل مما يسهم في تحقيق انتقال عادل، واحراز تقدم في ملفات التكيف والصلابة في مواجهة اثار التغير المناخي.

خلال اليوم الأول، شارك الدكتور محمود محيي الدين ونيجل توبنج في جلسات نقاش مغلقة حول: الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وجلسات اخري حول مشروعات الماء والغذاء والطاقة، ومن المقرر أن يشارك رواد المناخ في جلسات نقاشية اخرى حول القدرة على تحمل الديون وخفض تكلفة الاقتراض؛ والبنية التحتية المستدامة.

ويبرز رواد المناخ خلال مشاركتهم بالمؤتمر أهم مخرجات سلسلة المنتديات الاقتصادية الإقليمية التي ينظمها رواد المناخ بالتعاون مع رئاسة COP27 واللجان الإقليمية الاقتصادية للامم المتحدة لتقديم مشاريع قابلة للاستثمار من البلدان النامية توفر حلولا لازمتها المناخية تنعقد تلك الموائد المستديرة تحت عنوان "نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتديات الإقليمية حول المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة".

تنعقد تلك الموائد المستديرة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص في كل منطقة، بهدف حشد مزيد من الاستثمارات المتعلقة بالعمل المناخي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأسفرت المنتديات الثلاثة الأولى التي عقدت في: أديس أبابا، إثيوبيا؛ بانكوك، تايلند؛ وسانتياغو، تشيلي، عن أكثر من 30 مشروعًا، تعرض حلولًا مناخية وتربطها بالجهات المالية الفاعلة للمساعدة في توسيع نطاق وتسريع تنفيذها .

الجدير بالذكر أنه يتم تعيين رواد المناخ كل عام من قبل رئاسة مؤتمر الأطراف لدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس، كما يستهدف رواد المناخ تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكوميةمن خلال عدد من الحملات الرئيسية مثل السباق نحو الصفر والسباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخى.