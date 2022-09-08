الكفاية الإنتاجية وشركة أبو زعبل توقعان برتوكول تعاون لإنشاء أول محطة تدريب

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القاهرة - سامية سيد - خالد أبو مندور: المحطة تبدأ بفصل دراسي واحد في تخصص الصيانة الميكانيكية بالعام الدراسي 2022/ 2023...واضافة تخصصات جديدة في العام الدراسي المقبل

وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وشركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية برتوكول تعاون لإنشاء أول محطة تدريبية داخل مقر الشركة بمحافظة القليوبية بهدف تأهيل وإعداد فنيين إنتاج وصيانة متميزين قادرين على استيعاب أحدث ما توصلت إليه الثورة الصناعية الرابعة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، وقد وقع الاتفاق اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والمهندس مصطفى الجبلي العضو المنتدب لشركة ابوزعبل للاسمدة الكيماوية

وقال اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني إن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذاً للاتفاق الموقع مع غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة وبناء الامكانيات والقدرات التدريبية والبشرية لدي الشركات والمؤسسات وجهات التدريب المختلفة وربطها بإحتياجات سوق العمل في كافة قطاعات الإنتاج.

ولفت أبو مندور إلى أن المحطة ستبدأ بفصل دراسي واحد في تخصص الصيانة الميكانيكية بالعام الدراسي 2022/ 2023 على ان يتم اضافة تخصصات اخري في العام الدراسي القادم، مشيراً إلى أن الدراسة في المحطات التدريبية الصناعية تنقسم إلى دراسة نظرية بنسبة 30% وعملية بنسبة 70%.

وأشار إلى حرص المصلحة على التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الصناعية بهدف ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل وتدريب العمالة الفنية، حيث تُعنى المصلحة بنظام التلمذة الصناعية والتدريب المهني للعمالة الفنية في مراكز تدريب فنية متخصصة تابعة لها، وكذلك إمكانات وخبرات تدريبية هائلة متوفرة لديها، وبما تحتويه من تجهيزات ومعدات وماكينات وأجهزة ومساعدات تعليمية وتدريبية ومجموعة متخصصة من ذوي الكفاءات العالية والمؤهلة على أعلى مستوى لتنفيذ دورات تدريبية نظرية وعملية.