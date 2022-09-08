الاقتصاد

المجموعة المالية هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ Credit Agricole S.A على حصة مباشرة بلغت 4.80% فى بنك كريدى أجريكول مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد أنهى خدماته الاستشارية في صفقة استحواذ Credit Agricole S.A على حصة مباشرة بلغت 4.80% في بنك كريدي أجريكول مصر، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح الأوحد في الصفقة. كما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني لصالح Credit Agricole S.A أثناء تنفيذ صفقة الاستحواذ المذكورة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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