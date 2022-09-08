شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من البوتاجاز يتراجع بـ10 آلاف طن يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجعا طفيفا فى شهر يونيو الماضى "مبدئى"، وبلغ حجم الواردات نحو 266.2 ألف طن، بينما كانت نحو 277.2 ألف طن فى شهر يونيو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 10 آلاف طن، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهد الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجع منذ عدة أشهر، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 275 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 297.5 ألف طن فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 22.5 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك من البوتاجاز تزامن مع ارتفاع طفيف فى معدل الإنتاج خلال نفس الفترة، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 160.4 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 158.4 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو ألفى طن.

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، تراجع معدل استيراد مصر للبوتاجاز فى مايو الماضى، حيث بلغ حجم الاستيراد المصرية من البوتاجاز فى هذا الشهر نحو 139.4 ألف طن، متراجعا من 167.7 ألف طن فى شهر مايو من عام 2021، بتراجع بلغ نحو 28.3 ألف طن.