شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النصائح للحفاظ على سلامة سيارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 مجموعة من البنود التى تساعد قائد السيارة فى الحفاظ على عمر سيارته أطول وقت ممكن، من منا لا يرغب فى الحفاظ على سيارته باستمرار وابقائها دوما فى مراحل الأمان قدر الإمكان لذا تعرف على هذه النصائح الأتية:

1 - لابد من قياس مستوى زيت المحرك بشكل دورى أو أثناء عمل الصيانة أما إذا كان الكشف ضرورى من قبل قائد السيارة فيجب عمل الآتى:

أن تكون السيارة فى مستوى أفقى، وأن يتم تشغيل المحرك حتى درجة حرارة تشغيله العادية، وبعد ذلك يوقف تشغيل المحرك بغلق مفتاح الكونتاكت والانتظار حوالى خمس دقائق، ثم يرفع مقياس الزيت من مكانه بالمحرك وينظف جيدا بقطعة قماش لا تحتوى على وبر، ثم يوضع مكانه مرة أخري بالمحرك ويرفع ويلاحظ مستوى الزيت، ويجب أن يكون بين العلامتين بالمقاس ولا يكون أعلى من العلامة العليا أو أقل من العلامة السفلى، ولا يجب قياس مستوى الزيت والمحرك فى حالة دوران لأن ذلك سيعطي بيانا غير مضبوط لمنسوب الزيت بالمحرك.

2 - التأكد من ضغط هواء الإطارات اسبوعيا واتباع القياس الخاص بكل سيارة طبقا لتعليمات الشركة المصنعة، كما يجب القياس والإطارت باردة لأن سخونة الإطار إذا سارت السيارة فترة طويلة تؤثر على ضغط الإطار وبالتالى تعطى قراءة خاطئة.

3 - متابعة الكشف علي زيت (سائل) الفرامل، لأن انخفاض منسوب سائل الفرامل يدل علي تآكل تيل الفرامل ويعطي الفرصة للمبة بيان الفرامل أن تضيء في التابلوه، أما عند تزويد سائل الفرامل فيتآكل التيل بدون إعطاء أى بيان للسائق، حيث إن لمبة الفرامل لم تضيء. ويتم تزويد سائل الفرامل فقط عند تسربه أو عند تغيير أى من الأجزاء داخلية بالدورة. ويجب الحذر الشديد عند استخدام زيت الفرامل لأن تأثيره شديد على دهان جسم السيارة، وإن حدث وانسكب على جسم السيارة فيجب علي الفور سكب كمية من الماء على موضع زيت الفرامل على جسم السيارة.

4 - فحص كابل البطارية والتأكد من إحكام غلقه حتى لا يحدث تسريب لقدر الله وإنهاء عمر البطارية قبل ميعاده المقرر من قبل الشركة المصنعة.

5 - يجب تفادي ارتفاع درجة حرارة المحرك فجأة إذ لا بد وعلى الفور فحص دورة التبريد كذلك التأكد من سلامة قربة مياه الردياتير وأن يكون بداخلها مياه حتى المستوى المطلوب.

6- التأكد من إتباع إرشادات المرور على الطريق لتفادى حدوث الحوادث

7 - تغيير (البوجيهات) وفحصها بشكل دورى إذ لا بد من الحذر قبل تغيير شمعات الإشعال (البوجيهات) للسيارة أن ينفخ حولها جيدا بهواء مضغوط لتنظيف الأتربة التى قد تكون متراكمة حولها، وبعد نزعها من مكانها يجب تدوير المحرك عدة لفات بالمارش حتى يستطيع كبس المحرك من تنظيف الأتربة (البوجيهات) للسيارة أن ينفخ حولها جيدا بهواء مضغوط لتنظيف الأتربة التى قد تكون متراكمة حولها، وبعد نزعها من مكانها يجب تدوير المحرك عدة لفات بالمارش حتى يستطيع كبس المحرك تنظيف الأتربة.

8- التأكد من حالة الفرامل العامة بالسيارة باستمرار وفحصها أثناء الصيانة الدورية وتغيير تيل الفرامل إذا لزم الأمر.

9- إذا كانت السيارة جديدة يجب ملاحظة فترة التليين الأولي للمحرك واتباع الازم كالاتى:

عدم زيادة دوران المحرك على سرعات عالية، وتجنب بدء التشغيل السريع للمحرك، وعدم القيادة بسرعة عالية لمدة طويلة، ويجب عدم تحميل السيارة بأحمال كبيرة، وعدم قطر أى مقطورة في هذه الفترة.

10- يجب ملاحظة لون عادم محرك السيارة لأنه مؤشر جيد لحالة الموتور فإذا كان

لون العادم أبيض مستمر مع حالات التشغيل العادية وفى جميع الظروف، فهذا دليل على أن هناك تسربا لمياه التبريد إلى غرفة الاحتراق وتحترق معه، وإذا كان لون العادم رماديا فاتحا يميل إلي السواد فهذا دليل على احتراق كمية كبيرة من الوقود فى غرفة الاحتراق، مما يدل على احتياج الكربراتير للضبط (ضبط الوقود مع الهواء)، وإذا كان لون العادم أزرق سماوى فذلك دليل على أن هناك احتراقا لزيت التزييت فى غرفة الاحتراق، وهو دليل على احتياج المحرك للإصلاح.