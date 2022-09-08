شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 سلع فى قائمة التبادل التجارى بين مصر وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجارى بين مصر وفلسطين بنهاية عام 2021، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 284.4 مليون دولار عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بزيادة نسبتها 72.6.

وتناولت بيانات جهاز الإحصاء أهم المجموعات السلعية المتبادلة بين الدولتين وفقا لما يلى:

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر:

1. محضرات خضر بقيمة 27.5 مليون دولار.

2. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 20.5 مليون دولار.

3. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 19 مليون دولار.

4. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 16 مليون دولار.

5. منتجات مطاحن بقيمة 14.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فلسطين

1. منتجات الصيدلة بقيمة 1.8 مليون دولار.

2. ورق بقيمة 277 ألف دولار.

3. الات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 227.5 ألف دولار.

4. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 215.8 ألف دولار.

5. عجائن من خشب بقيمة 11.6 ألف دولار.