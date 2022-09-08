شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتحول سيارتك للغاز.. اعرف تكلفة التحويل وطرق التقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الغاز الطبيعى للسيارات غاز موفر واقتصادى، وتتراوح تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكترونى، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التى سيتم تركيبها فى السيارة.

وأيضا يتم تقديم تسهيلات فى سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه".

يذكر أنه خلال الثمانى سنوات الماضية تم تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022 وذلك نتيجة للإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.

كما تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال أخر عام ونصف حيت يعمل الآن 850 محطة، وجارى تجهيز المعدات وتنفيذ الأعمال المدنية لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة فى ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل 117 مركزاً.

بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يومياً مع إعادة الملء.