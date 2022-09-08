شكرا لقرائتكم خبر عن 6.1 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات التوريق خلال الربع الثانى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم والسندات بسوق الأوراق المالية وبلغت 57.7 مليار جنيه خلال الربع الثانى (أبريل - يونيو 2022) مقابل 35.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 64%، ووزعت بين أسهم تأسيس بقيمة 6.1 مليار جنيه مقارنة مع 9.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 34%، فيما ارتفعت قيمة أسهم زيادة رأس المال إلى 44.2 مليار جنيه مقارنة مع 25 مليار جنيه بنسبة نمو 77%، وبلغت قيمة سندات التوريق 6.1 مليار جنيه مقابل 881 مليون جنيه بنسبة نمو 594%.

وأغلق مؤشر "إيجى إكس 30" نهاية يونيو الماضي عند مستوى 9225.61% منخفضًا من مستوى 10256.62 نقطة بنسبة 10.05%، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" إلى مستوى 1721.22 نقطة بنهاية يونيو 2022 مقابل 2323.01 نقطة بنهاية الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة 25.91%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان إلى مستوى 2547.67 نقطة مقارنة مع 3278.77 نقطة بنسبة انخفاض 22.3%.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 621.9 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2022 مقابل 667.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة 6.8%، كما سجلت نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى بنهاية الفترة 15.5%.