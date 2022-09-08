شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 92.83 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس86.88 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك99.09 دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.510دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.050 دولار للجالون.