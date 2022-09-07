شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: أوبك بلس لا تستهدف أسعارا معينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مجموعة «أوبك بلس» لا تستهدف أسعارا أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.

وقال في مقابلة له مع إنرجي إنتلجنس أمس، «إن قرار أوبك بلس في اجتماعها الأخير، (والذي تضمن خفض للإنتاج بمئة ألف برميل يوميا) هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات، وأضاف «إن هذا الإجراء الذي اتخذته أوبك بلس يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، حيث إن الزيادة بمقدار مئة ألف برميل يوميا الشهر الماضي كانت مخطط لها لسبتمبر فقط».

وحول توقعاته لحدوث ركود وشيك في الاقتصاد العالمي، أوضح وزير الطاقة أن هناك إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي. وقال «نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد، ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا»، مضيفا أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991».

وذكر أن من الأسباب الرئيسة لتذبذبات السوق الحالية، أن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جدا على المتعاملين في السوق الفورية. مبينا أن لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يوجد أنواعا جديدة من المخاطر والقلق.

وأكد على أن هذه الحلقة تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.

أبرز ما قاله وزير الطاقة:

