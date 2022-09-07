300 مليون لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد صندوق التنمية الوطني برنامجا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال، وذلك لتعزيز مكانة المملكة عالميا، وتطوير جميع مجالات القطاع، بهدف زيادة إسهامه في الناتج المحلي عبر توفير مسارات مهنية وفرص عمل جديدة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية الذي اعتمده صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي Ignite، إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية عبر الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، التي ستسهم بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة، من خلال التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة محفزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الالكترونية، إضافة إلى دعم الفرق الرياضية في المنافسات الدولية التي تعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية في المملكة والعالم.

وأوضح محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، أن اعتماد هذا البرنامج يأتي كمرحلة أولى ضمن مجموعة من المبادرات التي يعمل عليها الصندوق، لتنمية وتمكين قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية لتعزيز دوره في الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويع الاقتصاد للقطاع غير النفطي، إضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص نوعية جديدة، وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، مبينا أن الإعلان عن المنتجات والحلول التمويلية التي يطورها البرنامج بالتعاون مع الشركاء سيكون بنهاية العام الحالي 2022.

برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية







الميزانية 300 مليون ريال



الأهداف:





تقديم منتجات وحلول تمويلية عبر الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق



التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة محفزة لاستقطاب المواهب الوطنية



تأسيس تجارب واعدة واستهداف المشاريع النوعية



دعم الفرق الرياضية في المنافسات الدولية



تعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية في المملكة والعالم



الشركاء: